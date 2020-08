solució? La Lliga fa tests avui al Dépor per jugar dimecres contra el Fuenlabrada

? El Girona enceta avui una setmana que es perfila clau per al desenllaç de l'embolic del cas Fuenlabrada. La solució al desgavell generat per la suspensió del partit entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada podria arribar avui mateix. Segons diverses informacions d'ahir a la nit, La Lliga ha citat aquest matí els jugadors del Dépor per sotmetre'ls a tests PCR. La intenció de la patronal és, si els resultats són negatius, jugar demà passat mateix el partit ajornat contra el Fuenlabrada. Caldrà veure si el Dépor, que reclama no baixar i una lliga de 24, s'hi presenta i amb quins jugadors ho fa, perquè molts eren cedits que han tornat als seus clubs. Mentrestant, el Girona reprèn avui els entrenaments després de dos dies festa.