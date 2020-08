Bora Barry «Arribo a La Nucia per guanyar-me un lloc»

A Bora Barry li han plogut les ofertes aquest estiu. El telèfon del migcentre senegalès no deixava de sonar i, després de rumiar quina era la millor opció per al seu futur, finalment s'ha decidit per La Nucia. Amb 20 anys, Bora farà el salt a Segona B de la mà dels valencians amb el desig de «jugar i ser important» a l'equip de César Ferrando. La setmana vinent començaran la pretemporada amb el gran objectiu de classificar-se per a la Segona B Pro 2021-22, que estarà formada pels millors equips dels subgrups que no aconsegueixin classificar-se a la fase d'ascens a Segona A.

«Tinc moltes ganes de competir. Estic molt i molt content perquè debutar a Segona B és un pas més. Era un dels meus objectius aquest any i ja l'he complert», assegura. Ara que ja té el que tant buscava, Bora se centrarà en la categoria de bronze per «tenir minuts, ser important i mirar cap endavant sense oblidar el present».

El futbolista de Figueres s'ha convertit en un dels primers fitxatges de La Nucia, juntament amb el migcampista Raúl Tavares. El conjunt valencià ha confirmat la renovació de bona part de la plantilla de la temporada passada, que va aconseguir còmodament la permanència en la seva estrena a Segona B. «Arribo a La Nucia per guanyar-me un lloc. Tinc l'esperança que sigui així i treballaré de valent per aconseguir-ho», apunta. És per això que durant tot aquest temps sense futbol, Bora no ha deixat d'entrenar per arribar en forma a la pretemporada: «El Figueres ens va donar una planificació amb exercicis per seguir i, un cop vam saber que no jugaríem més, també m'he estat entrenant per estar a punt».

Precisament al Figueres va ser un dels jugadors revelació. Encara amb Xavi Agustí a la banqueta, el senegalès ràpidament va agafar protagonisme a l'equip blanc-i-blau. Després de veure el seu potencial, Javi Salamero també hi creuria i es va convertir en un dels jugadors més utilitzats durant el curs passat amb 26 partits, 25 dels quals com a titular, i dos gols. La seva projecció, però, no és cap sorpresa. I és que després de passar pel futbol formatiu del Figueres, Peralada i Girona, on va créixer fins a l'etapa de juvenil, i tornar al club blanc-i-blau per jugar a Nacional, Bora va aterrar al Palamós, on va debutar a Tercera amb només 17 anys.

En conseqüència, un munt d'equips, inclosos filials de Segona B com l'Oviedo, van interessar-se pel jove futbolista. «Aquest estiu han vingut molts equips, però, després de parlar amb el meu representant, vam veure que La Nucia era el que més s'adaptava al que busco. Tot i que n'hi havia molts, l'interès més clar era de La Nucia», diu. Bora, fins i tot, va «arribar a estar nerviós perquè sempre rebia trucades i tenia el dubte d'escollir la millor opció». A més a més, l'aturada pel confinament «ha fet que tot anés més lent». «Per mi és una alegria rebre la trucada de tants equips, això vol dir que aquest any les coses han anat molt bé», comenta.

Sigui com sigui, Bora té una nova oportunitat al davant per reivindicar-se i demostrar totes les seves qualitats.