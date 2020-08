Derbi entre Palafrugell i Girona i Caldes - Lloret als vuitens de la Lliga Catalana

La Federació Catalana de Patinatge i l'Associació de clubs d'hoquei patins, sempre i quan la situació sanitària ho permeti, han definit el format de la Lliga Catalana 2020. La competició la disputaran 15 equips d'OK Lliga més en el Manlleu com a millor classifcat de l'OK Lliga Plata i començarà als vuitens de final amb partits anada i tornada que es disputaran entre el 26 i el 30 d'agost. A partir d'aquí, les següents rondes ja seran a partit únic fins a la final (5 setembre).

Els emparellaments de vuitens de final s'han fet per proximitat i han determinat que el derbi gironí el disputin el Girona CH i el Corredor Mató Palafrugell. Per la seva banda, el Lloret ha quedat emparellat amb el Caldes. L'eliminatòria dels quarts de final, ja a partit únic, es disputarà entre el 31 d'agost i el 3 de setembre. El vencedor del duel gironí s'enfrontarà a qui guanyi del duel entre el Lloret i el Caldes per un lloc a les semifinals que seran entre el 3 i el 5 de setembre. La final es disputaria entre el 5 i 6 de setembre. El FC Barcelona és el vigent campió de la competició després de superar la temporada passada el Caldes a la final per 4-3.