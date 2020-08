Fontajau tindrà parquet de lloguer durant quatre mesos abans del definitiu

El bàsquet d'elit tornarà aquesta tardor a Fontajau amb una nova i engrescadora temporada de l'Uni i del Bàsquet Girona. Els dos equips no podran fer les pretemporades al pavelló, que està despullat de parquet un cop es va tornar el que havia arribat d'urgència des de Tarragona, arran del temporal Gloria. Ara i mentre conclou el procés de licitació i adjudicació del nou parquet, l'Ajuntament ha optat per instal·lar-ne un de lloguer de provisional per uns quatre mesos, prorrogables a cinc. El valor aproximat del contracte de lloguer amb l'empresa Soluciones Decorativas Ibaizabal SL és d'uns 30.000 euros. El consistori confia a partir del novembre poder començar a instal·lar el definitiu, valorat entre 200.000 i 300.000 ?.