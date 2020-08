Marc Márquez, de la proesa al fiasco

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigent campió del món de MotoGP, que ha hagut de tornar a passar pel quiròfan, ha escrit, potser, una de les pàgines més amargues de la seva carrera esportiva, en què ha passat de protagonitzar una gran proesa al més sonor dels fiascos.

El pilot de Repsol Honda va haver de ser intervingut ahir per segona vegada de l'húmer dret, després que es detectessin danys a la placa de titani per acumulació d'estrès, que va haver de ser substituïda i que obligarà al campió del món pràcticament a tornar a començar de zero.

Ningú dubta de la qualitat esportiva de Marc Márquez i de la seva vàlua professional, a l'abast de molt pocs en la seva professió -jo diria que gairebé cap-, però potser, només potser, el fet de voler forçar la seva recuperació per a "presentar-se" en el gran Premi d'Andalusia, que a la fi no va arribar a disputar en "escoltar el seu cos" com ell mateix va dir llavors, sembli ara, si més no, precipitada, i això que per a molts aquesta asseveració és "el senzill", ja que a "toro passat" és més fàcil dir-ho, però la veritat és que és el que hi ha.

L'any 2020 segur que Marc Márquez el recordarà amb amargor especial, primer per la greu crisi mundial provocada per la pandèmia del coronavirus, que ens va mantenir confinats durant mesos i va trastocar tots els plans dels pilots i el calendari del campionat de món, un campionat que, davant la necessitat de l'organització de dur a efecte per complir amb tots els compromisos adquirits, es podria considerar "anti-natura".

I és així pel fet que per aconseguir una sèrie mínima de carreres aquestes s'han hagut de "comprimir i concentrar" i és aquí on per als esportistes que practiquen aquest esport podien arribar els problemes i encara que ningú espera que sigui ell a qui li toqui, al final ningú està exempt de convertir-se en infaust protagonista.

Marc Márquez tenia en ment aconseguir el 2020 el seu anhelat setè títol mundial de MotoGP, aquell que l'equipari/iguali al seu gran rival històric, l'italià Valentino Rossi, però aquesta fita esportiva sembla ara que haurà d'esperar al menys fins a la temporada que ve.

Al final seran catorze carreres de MotoGP les que es disputaran el 2020, pràcticament totes en sèrie, amb dues consecutives a Jerez de la Frontera, dues a Àustria després d'haver estat a la República Txeca durant el mes d'agost, tres consecutives, les dues primeres a Itàlia i l'última a Catalunya, al setembre; tres a l'octubre, la primera a França i dues més a Motorland Aragó i, finalment, tres al novembre, dos a la Comunitat Valenciana i una, acabada d'"afegir", una setmana més tard, probablement en el circuit portuguès de Portimao, encara que l'escenari definitiu no es confirmarà fins al proper 10 d'agost.

Un calendari "frenètic", conseqüència de la crisi mundial pel coronavirus, que fa pagar un alt preu pels errors.

El de Marc Márquez no es pot considerar un error, o si ho és té certa dispensa, ja que les carreres de motos evidentment tenen un component de risc que tots els pilots assumeixen, i a una primera fallada en la cursa inaugural de Jerez, quan es va sortir de pista després de protagonitzar una de les seves espectaculars "salvades", va sobrevenir un segon error, potser a conseqüència d'algun desajust de l'electrònica, que el pilot havia canviat per entrar en una manera "més tranquil" després de la impressionant remuntada que s'havia "fet fora a l'esquena ".

Potser, l'error del pilot de Repsol Honda es pugui atribuir exclusivament, a la precipitació de voler tornar com més aviat a la competició, sabedor que qualsevol punt cedit als seus rivals després podia ser molt més difícil de recuperar, i per això potser Márquez hauria d'haver-se quedat "a casa" després de la primera intervenció quirúrgica, per a una millor recuperació que, en qualsevol cas, hauria estat espectacularment ràpida d'haver arribat aquest cap de setmana a la República Txeca, una cita que ara, evidentment, està seriosament compromesa.

El doctor Xavier Mir, que ahir va intervenir per segona vegada, ja va deixar clar que "no s'esperava que la placa fos insuficient ja que sempre ha seguit les indicacions mèdiques i les sensacions del seu cos, però ara toca esperar 48 hores per calibrar el temps de recuperació ".

En resum: el normal, el més sensat, serà veure des de la barrera al almenys el Gran Premi de la República Txeca, com a mínim.