Iker Casillas es retira als 39 anys: «Ha sigut un camí llarg, però ha valgut la pena»

Iker Casillas, campió del món amb la selecció espanyola l'any 2010 i exporter del Reial Madrid, va confirmar ahir que ha decidit posar fi a la seva carrera esportiva, una trajectòria que «ha valgut la pena» i que ha estat «de somni».

«Hola a tots, avui és un dels dies més importants, i alhora difícils, de la meva carrera esportiva: ha arribat el moment de dir adeu», va escriure Casillas en una carta publicada en els seus perfils oficials de les xarxes socials. El de Móstoles, que el passat mes de maig va fer 39 anys, va recordar que el seu recorregut en el món del futbol va començar «fa 30 anys» i que «ha estat un camí llarg». «I com tot camí, ha tingut moments bons i menys bons, alegries, però també tristeses. En aquest moment de la meva vida, i amb perspectiva, puc dir sense cap dubte que ha valgut la pena», va subratllar.



Agraït amb el futbol

Casillas va celebrar haver passat de jugar «en els camps de terra de Navalacruz» a fer-ho «en els millors estadis de el món», destacant sobretot el Santiago Bernabéu i Do Dragao, on ha desenvolupat la seva carrera professional. «Si miro enrere m'adono de com d'afortunat arribo a ser per tot el que he aconseguit i no em refereixo només als títols, sinó a la part humana», va apuntar. «Gràcies a el futbol, per permetre'm formar part d'ell, per ser un esport meravellós, per viure una vida plena de passió i emocions, per donar-me moments de felicitat, per fer-me créixer com a persona i esportista, per donar-me l'oportunitat de conèixer i compartir moments amb tantes i tantes persones increïbles», va expressar el madrileny.