VÍDEO | Així ha estat la brutal caiguda al Tour de Polònia que deixa un corredor en coma

La cursa es va disputar amb normalitat entre Chorzów i Katowice fins a l'arribada massiva, una disputa entre velocistes que va acabar amb Jakobsen estavellat contra les tanques, un fotògraf i el mateix arc de la línia de meta, després de tancar-li l'espai el seu compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo -Visma), que va ser desqualificat.



ELs organitzadors, a més, van concedir la victòria a Jakobsen, que es troba ingressat en un hospital, en coma, segons mitjans polonesos.



Groenewegen va creuar primer la línia de meta en plena caiguda contra l'asfalt, però ho va fer després de tancar el pas a Jakobsen quan buscava un buit per la dreta el pilot. Se les va emportar violentament per davant i va acabar atès pels metges del seu equip i de la prova.



Jakobsen és el primer guanyador de la prova amb un temps de 4h.31: 50. Després d'ell, primer líder, van acabar el francès Marc Sarreau (Groupama-FDJ), que així mateix va anar a parar a terra i va ser traslladat a un centre mèdic amb possible fractura de clavícula, i l'eslovè Luka Mezgec (Mitchelton-Scott).





Unreal crash in Tour of Poland ??????#TDP20 pic.twitter.com/dJIBZFADUa — Cycling Today (@CyclingTodayEn) August 5, 2020