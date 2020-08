Moreno arriba a l'Espanyol per convertir-lo en un equip «guanyador»

L'entrenador de l'Espanyol, Vicente Moreno, va afirmar durant el transcurs de la seva presentació ahir a l'RCDE Stadium com a nou responsable de la banqueta blanc-i-blava que aquest «és un projecte ambiciós» i va avançar al mateix temps que l'equip «lluitarà per aconseguir el principal objectiu», que passa per tornar a la Primera Divisió el més aviat possible.

El preparador va destacar que ha notat que per a l'Espanyol ell era «la primera opció» per ocupar la banqueta. «Les circumstàncies han fet que l'operació es tanqués més tard del que estava previst en un primer moment, però ha merescut la pena», va insistir el valencià. Moreno ha expliar igualment que el seu cos tècnic té «molt clar» a què han vingut.

També va subratllar que la intenció tant ell com la dels seus ajudants, del club i de la plantilla, és aconseguir l'ascens en només una temporada. «Vull estar en llocs exigents i amb objectius importants. L'Espanyol està en una categoria que no li correspon i comença un treball intens», va declarar davant dels micròfons.

El tècnic va insistir això sí que amb l'escut no n'hi ha prou per tornar a la màxima categoria. «Si poguessis guanyar amb l'escut, l'Espanyol estaria ja de tornada a Primera, però no és així. Treballarem tots i esperem estar a l'alçada», afegia. Va comentar que l'exigència serà un dels seus trets d'identitat. «Tots el que vulguin estar defensant aquests colors han de tenir-ho clar», va dir.

Qüestionat per la planificació esportiva, Vicente Moreno es va mostrar convençut que tindrà «la millor plantilla possible» ja que tots seran els beneficiats. «Donaré la meva opinió allà on el club consideri. És un trencaclosques difícil d'encaixar per motius econòmics i exigiré molt a Rufete», va comentar amb un somriure.