El GEiEG Uni compta amb Carla Jou

La jugadora Carla Jou (1994, 1,78 m) es reincorpora al GEiEG Uni després de superar una lesió de gravetat al genoll. Jou, que ha passat més d'una temporada en blanc, encetarà la seva dotzena temporada al club per competir a la Lliga Femenina 2.

«El confinament m'ha anat molt bé per centrar-me en la recuperació del genoll i la rehabilitació està anant molt bé. Si no hi ha cap contratemps, arribaré en forma a l'inici de la Lliga», explica Jou. La jugadora, que va aconseguir l'ascens a la LF2, torna al GEiEG Uni amb forces per reforçar el joc exterior de l'equip i ser una de les amenaces en el tir exterior. La temporada de l'ascens va disputar una mitjana de 20 minuts per partit, i va anotar 6,2 punts i amb un 32% en tirs des de la línia de 6,75, tot i perdre's el tram final de la fase d'ascens per culpa de la seva lesió.

«Torno amb moltes ganes de competir i treballar dia a dia, però, sobretot, d'estar al costat de les meves companyes. Ha sigut un any i mig molt llarg. Estic contenta per l'oportunitat», diu. Jou compaginarà la LF2 amb la seva tasca de team manager al primer equip de l'Spar UniGirona.