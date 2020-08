Olot i Llagostera aplacen l'inici de la pretemporada

Aquest dilluns, tant l'Olot com el Llagostera, els dos representants gironins a la Segona Divisió B, havien de començar les seves respectives pretemporades. No ho faran perquè just aquell dia la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), com ha explicat avui mitjançant un comunicat, té previst mantenir una reunió amb els presidents de les federacions autonòmiques.

El motiu, explicar com i quan s'iniciaran les competicions no professionals de futbol. És molt probable que aquestes s'iniciïn més tard del previst tenint en compte que la situació provocada pel coronavirus ha empitjorat. Es parla d'endarrerir el tret de sortida com a mínim un mes i fins i tot hi ha la possibilitat de deixar-ho estar fins el proper mes de gener del 2021.

El Girona B, que enguany competirà a Tercera, manté la seva planificació inicial i sí que iniciarà els entrenaments el proper dilluns. Una situació que podria però canviar durant les properes hores.