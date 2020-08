Tret de sortida «prudent» a la pretemporada del Sarrià, marcada pel coronavirus

El Sarrià va fer ahir el primer pas cap a la temporada 2020-21, després d'uns mesos d'aturada pel coronavirus. Els homes de Salva Puig continuaran a l'expectativa i pendents de l'evolució de la pandèmia, però, per fi, van poder donar el tret de sortida a una pretemporada que anirà decidint-se setmana a setmana. «Comencem els entrenaments amb responsabilitat, ja sigui individual o col·lectiva. Intentarem seguir els protocols que ens han marcat les federacions, tant la catalana com l'espanyola, i el mateix club. Haurem d'adaptar-nos i anar dia a dia», apunta el tècnic.

Amb la vista fixada en el pròxim 26 de setembre, quan s'inicia la Lliga, el Sarrià manté «incertesa perquè es compleixin les dates previstes al calendari». En aquest sentit, «els entrenaments aniran de menys a més; d'aspectes més individuals i físics, que evitin els contactes, a més tàctics. Serem un grup estable, amb les mateixes persones, i volem arribar amb les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga», explica. El tècnic és conscient que aquesta pretemporada «costarà, però no només a nosaltres. Han sigut quasi cinc mesos sense fer handbol i, per molt que els jugadors hagin seguit el treball que els hem marcat, tot el que es fa a la pista com els girs o els salts serà diferent».

A més, sense descensos el curs passat, l'equip s'haurà d'adaptar al nou sistema de competició: «Estàvem acostumats a una lliga regular de 16 equips i ara seran 20, dividits en dos grups de 10. El primer de tot serà adaptar-se i començar el més forts possibles perquè és un sistema que no permet errades».

El Sarrià ha suplert les baixes amb cinc incorporacions noves (Guillem Lozano, Aleix Martínez, Aleix Toro, Adrià Font i Oriol Masmiquel) i tres juvenils (Òscar Lucea, Pep Arnau i Joel Pararols). «L'equip serà una mica diferent, amb jugadors joves i d'altres que ja coneixen el club i s'adaptaran ràpid. Tenim un bon equilibri entre joventut i jugadors més experts. Com que la majoria segueixen i tenen el model de joc ben assimilat, esperem conjuntar-ho tot bé».