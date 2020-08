Bottas sorprèn a Hamilton i aconsegueix la pole a Silverstone

El pilot finlandès Valtteri Bottas (Mercedes) s'ha fet aquest dissabte amb la pole per a la carrera del Gran Premi del 70è Aniversari, cinquena cita del Mundial de Fórmula 1 i segona consecutiva a Silverstone, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren), que no ha pogut avançar a la Q3, sortirà tretzè aquest diumenge.

Amb un gran pilotatge en l'última volta en el sector de les corbes ràpides, Bottas ha aconseguit arrabassar al seu company i líder del Mundial, el britànic Lewis Hamilton, la primera plaça en l'últim instant. Així, liderarà la primera fila de sortida al costat del hexacampeó del món.

Mentrestant, l'alemany Nico Hulkenberg, que substitueix en el Racing Point a un Sergio Pérez que ha tornat a donar positiu per coronavirus, ha pogut deslliurar-se de la seva mala fortuna del cap de setmana anterior en el traçat anglès, on no va poder començar el Gran Premi de Gran Bretanya per problemes en el cotxe, i partirà tercer.

Precisament el germànic ha marcat el primer gran crono de referència a Silverstone, on fa 70 anys començava la història de la Fórmula 1. Bottas i Verstappen li han donat relleu, però ha estat Hamilton el que ha aconseguit passar a la Q2 amb el millor temps (1.26.818).

Sainz, mentrestant, avançava onzè, però ha començat a evidenciar dificultats per a mantenir-se amb opcions en la segona tanda; el seu monoplaça, aparentment amb problemes en el sistema de refrigeració, ha començat a perdre velocitat i no ha aconseguit passar el tall.

Amb això, el madrileny ha posat fi a una ratxa d'onze presències consecutives a la Q3. Al costat d'ell s'acomiadava l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que iniciarà la carrera aquest diumenge dotzè, just per davant de l'espanyol.

Els pneumàtics tous han fet acte de presència en la definitiva Q3, que ha ofert una lluita entre els dos cotxes de les 'fletxes platejades'. Hamilton ha sortit de garatges per a tornar a millorar el seu temps, i Bottas s'ha acostat a poques dècimes.

Completant la segona fila al costat de Hulkenberg estarà el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), mentre que l'australià Daniel Ricciardo (Renault), el canadenc Llanci Stroll (Racing Point), el francès Pierre Gasly (AlphaTauri), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), el tailandès Alexander Albon (Red Bull) i el britànic Lando Norris (McLaren) tanquen el 'Top 10'.