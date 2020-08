EN IMATGES | El Barça passa a quarts gràcies a un bon primer temps (3-1)

Amb el triomf per 3-1 davant el Nàpols el Barcelona es va assegurar la seva tretzena participació consecutiva en els quarts de final de la Champions League. El conjunt blaugrana no cau abans d'aquesta ronda des de la temporada 2006-2007, quan el Liverpool el va eliminar en vuitens de final després de vèncer per 1 a 2 al Camp Nou i perdre tan sols per 0 a 1 a Anfield en ple declivi del Barcelona de Frank Rijkaard i Ronaldinho.

Des de llavors, acumula tres títols de campió (2009, 2011, 2015), cinc semifinals (2008, 2010, 2012, 2013, 2019) i quatre quarts de final (2014, 2016, 2017, 2018).

La comparació amb el seu màxim rival, el Reial Madrid, mostra la regularitat que el Barcelona ha mantingut durant aquests últims tretze anys. En aquest mateix període, el conjunt blanc va conquistar una Champions més, quatre (2014, 2016, 2017, 2018), però va caure en cinc ocasions en els vuitens de final (2008, 2009, 2010, 2019, 2020).En la resta de temporades la seva eliminació va tenir lloc en semifinals (2011, 2012, 2013, 2015).

D'altra banda, amb la victòria davant el Nàpols el Barcelona encadena 36 partits sense perdre al Camp Nou en Champions League. L'última relliscada va ser en el partit de tornada de semifinals del 2013 davant el Bayern de Munic, quan l'equip entrenat per Tito Vilanova va dir adéu a la competició en caure per 0 a 3 sense Leo Messi, lesionat a la banqueta.

Així, el Barcelona continua ampliant la millor ratxa històrica de la competició d'un equip com a invicte a casa una vegada ja va superar els 29 trobades del Bayern aconseguits entre 1998 i 2002.