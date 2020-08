El Fuenlabrada patina i es queda amb la mel a la boca

L'anomenada Lliga Smartbank aquesta temporada ha decidit no deixar ningú indiferent. Al guionista que li ha tocat escriure'n el seu desenllaç s'hi ha posat, i de quina manera, per deixar tothom amb un pam de nas. L'últim partit de la darrera jornada de la Lliga regular s'ha acabat jugant 18 dies més tard del que estava previst. Pel mig, un intercanvi de retrets, atacs i comunicats sense precedents, amb un munt de clubs implicats, tots dient la seva. A tot això, finalment el famós duel entre el Deportivo i el Fuenlabrada s'acabaria disputant amb un final de traca. L'equip madrileny, que es va presentar a Riazor amb només set futbolistes professionals i dos jugadors a la banqueta, en feia prou amb un punt per classificar-se pel play-off d'ascens per primera vegada en la seva història. Els gallecs, ja descendits, volien guanyar per mirar de tenir més força en una hipotètica salvació als despatxos. Quan tot semblava decantar-se a favor dels visitants, que s'havien avançat ben aviat mitjançant Ciss (0-1), un doblet de Beauvue a les acaballes va deixar els de Sandoval amb cara de babau. L'empat, al 84. I l'estocada definitiva, de penal i en l'últim sospir del descompte.

A tot això, qui hi surt guanyant més és l'Elx. A l'espera del que fes el Fuenlabrada, tenia el sisè lloc assegurat de manera momentània, privilegi que perdria si els madrilenys haguessin puntuat ahir, cosa que no va passar. Així doncs, és el mateix Elx l'equip que completa el quadre de la fase d'ascens i que acompanyarà el Girona, Almeria i Saragossa. S'enfrontarà als aragonesos en la primera eliminatòria, que s'hauria de disputar si tot va bé el 13 i 16 d'agost, just la setmana vinent. Sembla tot dat i beneït però no està pas tot dit. Els despatxos encara treuen fum i hi ha clubs, com el mateix Deportivo, que aniran fins al final per salvar la categoria. S'ha de conèixer encara la decisió del Comitè de Competició de la RFEF, que va obrir un expedient disciplinari extraordinari al Fuenlabrada per viatjar la primera vegada a la Corunya tenint coneixement dels positius per coronavirus de la seva plantilla. El Deportivo, ara quart per la cua, creua els dits perquè finalment es baixi administrativament el Fuenlabrada i, d'aquesta manera, quedar-se el seu lloc i continuar un any més a Segona A. Una possibilitat remota, però veient com va la cosa, qui sap...



Anderson Emanuel

Hores abans que la pilota rodés, el Deportivo-Fuenlabrada ja estava en boca de molts. Per tot el que ha provocat al llarg d'aquestes últimes setmanes, però també perquè s'acusava el conjunt madrileny d'haver viatjat novament a la Corunya sabent de l'aparició d'un nou cas positiu entre els integrants de la seva plantilla, fent referència a l'angoleny Anderson Emanuel, que s'havia quedat fora de la convocatòria. El club va sortir al pas d'aquestes informacions negant de manera rotunda que això que es deia fos veritat: «Davant les informacions publicades, confirmar que no hi ha cap nou positiu al Fuenlabrada».