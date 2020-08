Olot i Llagostera decideixen aplaçar l'inici de les seves pretemporades

Aquest dilluns, tant l'Olot com el Llagostera, els dos representants gironins a la Segona Divisió B, havien de començar les seves respectives pretemporades. No serà així, sinó que s'aplaçarà aquesta data tot esperant que es pronunciï la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). L'organisme va emetre ahir un comunicat en què explicava que el dilluns es reunirà amb els presidents de les federacions autonòmiques per posar sobre la taula quines opcions hi ha per iniciar les competicions no professionals. És molt probable que aquestes s'iniciïn més tard del previst tenint en compte que la situació provocada pel coronavirus ha empitjorat. Es parla d'endarrerir el tret de sortida com a mínim un mes i fins i tot hi ha la possibilitat de deixar-ho estar fins al gener del 2021. La RFEF va advertir que la situació ha «canviat» els últims dies i que per això té la intenció d'estudiar «com i quan» es podran iniciar les competicions nacionals oficials, de caràcter no professional, amb l'objectiu de «garantir la salut» dels participants i «amb un model homogeni i vàlid jurídicament» que sigui igual per a la resta de federacions amb esports per equip. Per això, l'organisme convocava per dilluns una reunió amb els presidents de les federacions autonòmiques «on s'informarà de la situació i s'adoptaran les decisions pertinents pel que fa al com i al quan podran iniciar-se les competicions oficials d'àmbit estatal». S'assegurava al mateix temps des que hi ha la ferma intenció d'actuar «de comú acord i en la mateixa línia que el conjunt de les federacions espanyoles d'esports d'equip i sota l'empara i les directrius que ens remetin les autoritats competents per poder garantir la salut de tots els esportistes que participin en les competicions oficials d'àmbit estatal amb un model homogeni i vàlid jurídicament per a tots per igual».