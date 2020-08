Binder sorprèn a Brno i el mal dia de Quartararo dóna 'aire' a Marc Márquez

El pilot sud-africà Brad Binder (KTM) ha sorprès aquest diumenge a Brno en conquerir la victòria en la categoria de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, tercera cita del calendari. S'ha imposat per davant del fins ara gran dominador del Mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha ), i ha donat una mica d'oxigen al lesionat Marc Márquez (Repsol Honda). Maverick Viñale ha acabat 14è.

Tres carreres li han calgut a Binder, campió del món de Moto3 el 2016 i 'pilot KTM' des dels seus inicis, per aconseguir el seu primer triomf en MotoGP, una fita a l'abast de molt pocs i menys en una moto d'una marca com l'austríaca que comença a confirmar el potencial que se li entreveia a aquesta temporada.

KTM ha funcionat molt bé en el traçat de Brno, i podria haver aspirat a una mica més si Pol Espargaró no hagués caigut. En canvi, les Yamaha, fins ara grans dominadores del Mundial, amb cinc dels sis podis possibles, només ha brillat aquest cap de setmana gràcies a Franco Morbidelli i per la bona feina del veterà Valentino Rossi. Mostra del baix rendiment de la marca nipona és el 14è lloc de Viñales.

Bastianini és el nou líder de Moto2



L'italià Enea Bastianini (Kalex) s'ha adjudicat el triomf en Moto2, el segon consecutiu de la temporada, després de dominar de principi a fi el Gran Premi de la República Txeca, i amb això es converteix en el nou líder del mundial de la categoria. Bastianini s'ha situay líder des del moment de la sortida i ha mantingut la seva posició fins al final de la cursa per davant del britànic Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) i de l'americà Joe Roberts (Kalex).

Segon lloc d'Arenas en Moto3



El pilot italià Dennis Foggia (Honda) ha estrenat el seu caseller de victòries mundialistes després d'imposar-se a la cursa de Moto3, mentre que el gironí Albert Arenas (KTM) ha refermat el seu lideratge amb una valuosa segona plaça.

Arenas ha signat una gran sortida que l'ha fet passar de la setena plaça de la graella a posar-se ràpidament al capdavant. El pupil de Jorge Martínez Aspar ha intentat obrir forat i escapar-se, però el nombrós escamot de gairebé 20 unitats l'ha atrapat aviat i a partir d'aquí no hi ha hagut excessius moviments. El gironí, que tot i arribar a la República Txeca encara 'tocat' al turmell esquerre per la caiguda a Jerez de la Frontera (Cadis), ha sabut defensar-se molt bé, rodant sempre en els llocs davanters, tot i que en la seva batalla final amb el japonès Ai Ogura (Honda) ha perdut l'estela per lluitar amb l'italià i s'ha hagut de conformar amb un segon lloc que el manté en el liderat de la categoria.