L'empenta de Messi manté viu un Barça pràctic i poc vistós

El Barça va superar el Nàpols al Camp Nou (3-1) i es va classificar per tretzena temporada consecutiva pels quarts de final de la Lliga de Campions. Ho va fer en un partit gris, sotmès a estones pel seu rival i decidit per Leo Messi i la seva incidència al joc. Amb l'eliminatòria oberta després de l'empat (1-1) de l'anada, els de Gattuso van tornar a fer-se amb la possessió però ni això va ser garantia d'èxit.

Uns bons primers deu minuts no van servir de res al Nàpols, que va veure com Lenglet feia el primer rematant de cap un servei des de la cantonada. La defensa visitant va protestar una possible falta. L'1-0 es va doblar aviat, amb una genialitat de Messi, que va burlar els seus marcadors abans d'enviar un xut creuat impossible per Ospina. Cop a la taula del Barça i alhora, excusa perfecta per relaxar-se. Això sí, Messi faria el tercer de la nit després d'una assistència de De Jong, però l'àrbitre el va anul·lar per mans de l'argentí. Sí que va pujar al marcador el gol de Luis Suárez, encarregat de transformar un penal comès per Koulibaly sobre Messi. I també des dels onze metres retallaria distàncies Insigne. Tot això, abans del descans. Perquè després, la història va ser una altra. Amb el marcador a favor, el Barça va cedir el domini al seu rival, més necessitat i obligat a fer dos gols per capgirar l'eliminatòria. Milik va marcar, però en fora de joc, mentre que Lozano va rematar al pal. Setién va esperar una eternitat per fer els canvis, que van ser per perdre temps. Un d'ells, va permetre a Monchu debutar amb el primer equip en partit oficial. Sense convèncer, però amb el bitllet per als quarts, el Barça espera el Bayern.