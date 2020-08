L'Spar Girona cedeix la pivot Iho López al GEiEG Uni

L'Spar Girona i el GEiEG Uni han arribat a un acord per a la cessió de la pivot Iho López (1997, 1,89 m) a l'equip de Joan Pau Torralba de la Lliga Femenina 2. La blanenca, que torna a Girona després d'una experiència de quatre anys a l'NCAA I als Estats Units, s'ha passat dues temporades en blanc per un greu accident de trànsit que va patir l'any 2018 i, d'aquesta manera, podrà agafar rodatge començant el curs amb el filial.

En els pròxims dies, López se sotmetrà a una revisió exhaustiva per part de l'Spar Girona amb la intenció de valorar com es troba físicament. La pivot va aterrar a l'Uni en l'etapa de cadet fins arribar a debutar a l'LF1 la temporada 2013-14. La següent, va assolir una fita històrica per al primer equip amb la primera Lliga. A més a més, també ha destacat a la selecció espanyola amb tres ors en europeus (2013, 2015 i 2017) i una plata al Mundial de 2017. L'estiu de 2018 va jugar amb la selecció espanyola U23, entrenada per Eric Surís.

Amb la incorporació de López, el GEiEG Uni ja té nou jugadores confirmades, -Vane González, Núria Bagaria, Helena Condom, Mireia Daura, Camila Martínez, Faustine Parra, Laia Moya i Carla Jou- que començaran la pretemporada el 19 d'agost.