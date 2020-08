Verstappen supera Mercedes a Silverstone i Sainz queda fora dels punts

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha donat la sorpresa aquest diumenge i s'ha adjudicat el Gran Premi 70è Aniversari, cinquena prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) no ha pogut puntuar per segona carrera consecutiva.

Gràcies a una perfecta gestió dels pneumàtics, Verstappen s'ha fet amb el triomf i ha superat amb mestratge als dos Mercedes, que han completat el podi amb l'anglès Lewis Hamilton, segon, i el finlandès Valtteri Bottas, tercer.

Per part seva, no ha estat de nou un positiu Gran Premi per a Carlos Sainz, que no ha pogut entrar de nou en els punts, set dies després de perdre una valuosa quarta plaça en les voltes finals per una burxada. En aquesta ocasió, un error en la seva primera parada de 'boxs', massa lenta, ha fet malbé la seva estratègia i les seves opcions d'estar entre els deu primers, finalitzant tretzè.