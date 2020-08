Els futbolistes no professionals, en contra de competir a partir del 2021

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va assegurar ahir que els seus afiliats no professionals «no consideren adequat tornar a la competició a partir de gener del 2021», tal com pot plantejar avui la RFEF a les diverses federacions territorials arran de la situació que ha generat el coronavirus. A mateix temps va demanar respectar «en tot moment» els seus contractes «sigui quina sigui la decisió que s'adopti».

L'AFE va emetre un comunicat abans de «la imminent i transcendental reunió» convocada avui per la RFEF per veure com i quan es poden reprendre les competicions oficials no professionals a causa de l'actual situació amb el coronavirus, per «manifestar la seva posició i plantejar diferents propostes com a representant sindical de milers de futbolistes».

Així, el sindicat apuntava que «els i les futbolistes de Segona Divisió B, Tercera Divisió, Primera femenina i Segona femenina consideren que ha arribat el moment de professionalitzar de veritat aquestes categories, amb contractes laborals que reconeguin realment la seva dedicació al futbol» i que aquests col·lectius «tenen clar que la salut és el primer en l'actual situació», però que no veuen «adequat tornar a la competició a partir de gener de 2021». «No es poden permetre el luxe d'estar diversos mesos sense jugar perquè moltes famílies depenen dels ingressos que perceben», afegia.