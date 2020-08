L'Atlètic anuncia dos positius per COVID-19 abans d'anar a Lisboa

L'Atlètic de Madrid va anunciar ahir al vespre dos positius per covid-19 entre la seva plantilla, després d'haver sotmès dissabte a proves PCR a tots els membres del primer equip i de l'expedició del club que anirà a Lisboa com exigeix el protocol de la UEFA per participar en els quarts de final de la Lliga de Campions. Segons el club, els positius «van ser comunicats immediatament a les autoritats sanitàries, a la UEFA, a la Federació Espanyola, a la Federació Portuguesa i al Consell Superior d'Esports». El protocol en aquests casos exigeix noves proves PCR al primer equip i membres de l'expedició a Lisboa i als contactes més pròxims dels positius. Tot plegat motiva canvis en els horaris d'entrenaments, en l'estructura i desenvolupament del viatge a Lisboa. El partit de l'Atlètic contra el Leipzig està fixat per dijous.