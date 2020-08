L'Spar Girona haurà de jugar una eliminatòria prèvia per accedir a una plaça d'Eurolliga

L'Spar Girona haurà de disputar una eliminatòria prèvia per accedir a una de les places disponibles per jugar a l'Eurolliga. Així ho ha decidit avui la FIBA que ha fet oficial els equips que jugaran les competicions europees per a la temporada 2020-2021.

L'equip gironí haurà de vèncer el ACS Sepsi de Romania si vol accedir a la màxima competició continental. El partit d'anada es disputarà el 23 de setembre a Romania i la tornada el 30 al pavelló de Fontajau, amb l'incògnita de si es disputarà amb públic o no.

Fins a 18 equips han estat inscrits per a les 16 places disponibles per a la fase de grups de l'Eurolliga. Pel que fa a Espanya, sisena en el rànquing europeu FIBA, disposa a través de la FEB una plaça directa i una altra a través de la fase prèvia. En aquest cas, l'Spar Girona ha estat inclòs en la segona plaça i disputarà l'eliminatòria preliminar.

En el cas de perdre aquesta eliminatòria, l'equip d'Èric Surís s'afegiria directament a la fase de grups de l'Eurocup Women.

Els 14 conjunts que ha confirmat la FIBA per disputar l'Euroleague Women són: Ekaterinburg, Lyon ASVEL, Fenerbahçe, Sopron, Arka Gdynia, Perfumerías Avenida, USK Praha, Famila Schio, TTT Riga, Dynamo Kursk, Tango Bourges, Galatasaray, BC Nadezhda i Basket Landes.