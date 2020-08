Marc Márquez celebra el mal dia de Quartararo a Brno, on hi guanya Binder

El sud-africà Brad Binder (KTM) va sorprendre ahir a tothom conquerint la victòria en la categoria de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, tercera cita del calendari. No va tenir el dia ni de bon tros el fins ara gran dominador del campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), cosa que afavoreix l'encara lesionat Marc Márquez, qui seguirà recuperant-se i no competirà a Àustria aquest cap de setmana. Tampoc li van anar gens bé les coses a Maverick Viñales, catorzè.

Tres curses ha necessitat Binder, campió del món de Moto3 l'any 2016 i debutant a la categoria reina per atrapar el seu primer triomf. KTM va funcionar molt bé al traçat txec i hauria pogut aspirar a quelcom més si Pol Espargaró no hagués caigut. Tot el contrari que Yamaha, fins al moment dominadora del Mundial, amb cinc dels sis podis possibles. Però que a Brno només va brillar gràcies a la bona actuació de Franco Morbidelli i a una jornada més que correcta del veterà Valentino Rossi. No va tenir el dia el francès Fabio Quartararo. El de Niça, dominador als dos primers Grans Premis, no va poder ni lluitar per un lloc al podi. Va ser setè, cosa que no li treu el lideratge del Mundial, però que afavoreix un Marc Márquez que veu com la seva absència per lesió no és tan greu com podia semblar, ja que només va cedir nou punts i ara es troba a 59. Tampoc li van anar massa bé les coses a l'encara segon classificat de la general, el rosinc Maverick Viñales. La seva motocicleta no va anar com s'esperava i no va poder tancar la cursa entre els deu primers classificats: va ser catorzè.

Arenas, més líder

Enea Bastianini (Kalex) va ser el més ràpid en Moto2 per ampliar el seu avantatge a la general, mentre que el també italià Dennis Foggia (Honda) es va imposar en Moto3 just per davant del gironí Albert Arenas (KTM), que va afiançar el seu lideratge amb una més que valuosa segona posició. Arenas es va mostrar feliç per aquest resultat, sobretot perquè va pujar al podi tot i patir encara dolor al seu turmell esquerre. «Estic content, no només pel resultat final, sinó pel fet d'haver pogut córrer de nou a Brno. És important valorar aquesta situació perquè fa deu dies no m'esperava poder arribar aquí i no tenia mobilitat», deia el gironí en declaracions facilitades pel seu equip.

Els 20 punts que va arreplegar ahir a la República Txeca permeten a Arenas augmentar el seu avantatge a la classificació general de la categoria petita. Ara mateix el gironí té 18 punts d'avantatge respecte el japonès Ai Ogura (Honda), segon a la general.