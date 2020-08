Messi pateix només una contusió i podrà jugar amb el Bayern

No hi ha preocupació al Barcelona per l'estat físic de Leo Messi, que va patir una forta contusió en rebre un cop de Kalidou Koulibaly, central de Nàpols, i després de ser examinat ahir a la Ciutat esportiva tot apunta que estarà disponible per als quarts de final de la Champions contra el Bayern de Munic a Lisboa de divendres.

Messi va rebre un fort cop de Koulibaly al turmell esquerre, en una jugada que va significar el penal que va generar el 3-0 dels blaugranes contra el Nàpols. L'equip que dirigeix Quique Setién es va exercitar en una sessió de recuperació i no tornarà a entrenar-se fins demà al matí, a partir de dos quarts de deu. Serà el dijous, 13 d'agost, quan l'expedició viatjarà cap a Lisboa.

Els jugadors i membres del cos tècnic del conjunt blaugrana s'instal·laran prop de la plaça Marquès de Pombal, a pocs quilòmetres de distància tant de l'estadi Da Luz (l'escenari del partit contra el Bayern) com també de l'estadi José Alvalade, on jugaria una hipotètica semifinal en cas d'eliminar el conjunt bavarès.

Cadascun dels vuit equips que participaran en la fase final de la Champions quedaran instal·lats en un hotel únic. Els barcelonistes s'entrenaran el mateix dijous a l'estadi Da Luz.