La RFEF demana "garanties" per començar les competicions no professionals

La Reial Federació Espanyola de Futbol s'ha reunit avui amb els presidents de les federacions territorials per estudiar "com i quan" es poden iniciar les competicions nacionals no professionals, trobada en la qual ha traslladat la "imprescindible" necessitat de "disposar de les màximes garanties" per poder iniciar la propera temporada. És per això mateix que ha demanat la posada en marxa d'un pla amb garanties "sanitàries i jurídiques" davant l'amenaça del coronavirus. Al mateix temps, ha negat que hagi sol·licitat que totes aquestes lligues comencin a partir del 2021, com s'havia especulat en un primer moment.

"La RFEF considera imprescindible disposar de les màximes garanties per començar immediatament les competicions de la propera temporada i reclama, juntament a la resta de federacions d'esports per equip, per un 'Pla Transversal' avalat pels poders públics que ofereixi aquestes garanties sanitàries i jurídiques pels jugadors i la resta d'actors, els responsables dels clubs i els organitzadors", ha manifestat l'organisme en un comunicat.

Al mateix temps, ha definit com a "completament fals" que hagi posat en algun moment al damunt la taula que les competicions no professionals no comencin fins al mes de gener del 2021 "o més endavant", i ha subratllat que "desafortunadament" ja està "acostumada a aquestes campanyes amb falsedats repetides que són fetes amb l'objectiu de desacreditar, desinformar i generar incertesa".

Divendres passat, quan la RFEF va comunicar aquesta reunió, clubs com l'Olot i el Llagostera, els representants gironins a la Segona Divisió B, van posposar l'inici de les seves respectives pretemporades. Un tret de sortida que s'havia de produir avui mateix.