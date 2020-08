Verstappen sorprèn els Mercedes

El neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va guanyar el Gran Premi del 70è Aniversari de la Fórmula a Silverstone (Regne Unit) amb una gran estratègia de pneumàtics que li va donar el primer triomf de l'any per davant dels Mercedes del britànic Lewis Hamilton i el finlandès Valtteri Bottas. Verstappen va trencar l'hegemonia de Mercedes i va sumar la novena victòria de la seva carrera gràcies a l'encertada decisió d'acabar la classificació de dissabte amb pneumàtic dur, que li va permetre tenir un resistència de les rodes més gran durant la cursa d'ahir respecte als dos Mercedes, que calçaven gomes de compost mitjà.

El líder de la classificació general del Mundial, Hamilton, es va posar segon després de canviar de pneumàtics a falta de 10 voltes i avançar en les últimes cinc Charles Leclerc (Ferrari), que va acabar quart, i el seu company Bottas. El britànic suma 107 punts, 30 més que Verstappen, que es col·loca segon del Mundial. Van completar els deu primers llocs que donen accés als punts el tailandès Alexander Albon (Red Bull), el canadenc Lance Stroll (Racing Point) i el seu company alemany Nico Hülkenberg, el francès Esteban Ocon (Renault) el britànic Lando Norris (McLaren) i el rus Daniil Kvyat (Alpha Tauri).

El tetracampió mundial Sebastian Vettel (Ferrari), que va protagonitzar una pèssima sortida amb la que va passar de l'onzè a l'últmi lloc, va acabar dotzè, just per davant del madrileny Carlos Sainz (McLaren), perjudicat per una errada de la seva escuderia en la primera aturada a boxes que va fer que perdés unes quantes posicions.