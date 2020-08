Clàudia Morente torna al GEiEG Uni després de quatre anys als Estats Units

La gironina Clàudia Morente (1998 - 1,63) torna al GEiEG Uni Girona després de 4 temporades als Estats Units. Recent graduada en Matemàtiques, el seu trajecte per Amèrica ha passat per dues etapes. En els dos primers anys va jugar a la NJCAA, amb la Marshalltown Community College, i en els següents dos cursos va debutar a la NCAA II, amb la universitat de Upper Iowa. Ara, després d'aquesta experiència ha decidit tornar a casa de la mà del GEiEG Uni, on tindrà l'oportunitat de debutar a la segona màxima categoria del bàsquet femení estatal, la Lliga Femenina 2.

Morente va entrar a formar part de l'Uni Girona quan era mini de segon any, jugant amb el preinfantil. Des de llavors, sempre ha militat al club, també formant part del primer Júnior Preferent dels equips GEiEG Uni Girona, l'any 2015. D'aquesta manera, el club referma la seva aposta per les jugadores joves formades en les seves bases.

La jugadora ha explicat que "després d'aquests 4 anys tornar al GEiEG Uni és tornar a la meva família del bàsquet, vaig arribar quan era mini i no vaig marxar fins a acabar júnior. Estic molt contenta de tornar a veure tota la gent que m'ha format com a jugadora. No hi ha res com tornar a casa". A més va afegir que "a nivell individual espero lluitar per ser important dins l'equip i aprendre tot el possible, tant de la categoria, com de l'entrenador i les companyes. A nivell d'equip espero poder competir per arribar a assolir les màximes fites i gaudir del bàsquet amb noves i antigues amigues".