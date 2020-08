Futbol Torrent debuta amb derrota al Brasil

Domènec Torrent va debutar amb derrota com a entrenador del Flamengo en pedre diumenge a la nit en un estadi Maracaná buit per 0-1 davant l'Atletico Mineiro de l'argentí Jorge Sampaoli per culpa d'un autogol del lateral Filipe Luis. El Flamengo, campió de la Copa Libertadores i del Campionat Brasiler, queda provisionalment en el catorzè lloc després de la primera jornada.