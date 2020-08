L'Spar Girona comença els entrenaments en grup a Fontajau

L'Spar Girona viu avui a Fontajau la segona jornada dels entrenaments de pretemporada. Ahir va ser un dia de reconeixements mèdics i de tests protocol·laris per a la prevenció de la Covid-19. Avui, amb tots els resultats negatius, l'equip ja ha pogut realitzar la primera sessió en grup a les ordres del tècnic Èric Surís.

Encara amb diverses jugadores per arribar degut a la complexitat per viatjar des dels respectius països, el preparador ha pogut comptar amb Júlia Soler, Laia Palau, Adaora Elonu, María Araújo, Julia Reisingerova i Helena Oma del primer equip. S'hi han sumat com a vinculades Núria Bagaria, Mireia Daura, Laia Moya, Iho López i Vane González.

Després de la sessió del matí, Surís i Laia Palau han valorat l'inici dels entrenaments. Tots dos han coincidit a assenyalar que ve per davant una temporada diferent que pot estar marcada per com evolucioni la pandèmia del coronavirus. Palau ha assegurat que el seu "compromís" és amb l'Uni i que després, si la situació sanitària ho permet i es troba en bones condicions, ja pensarà en reptes amb la selecció espanyola com els Jocs de Tòquio.

Surís, per la seva banda, ha destacat que començaran a treballar "molt a poc a poc" per evitar riscos després de cinc mesos d'aturada i un confinament pel mig. Per això de moment l'entrenador descarta jugar amistosos almenys en els propers quinze dies. L'Uni debutarà en partit oficial el 6 de setembre en la final de la Lliga Catalana contra el Cadí al Palau Blaugrana.

Frida Eldebrink i Giedre Labuckiene arribaran demà, Paola Ferrari diumenge, dia 16, Sonja Vasic el dia 24 d'agost i Chelsea Gray s'incorporarà un cop finalitzi la WNBA, competició que està disputant amb LA Sparks.