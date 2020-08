L'Uni es jugarà una plaça a l'Eurolliga amb el Sepsi

L'Spar Girona haurà de desfer-se del Sepsi romanès per repetir aquesta temporada a l'Eurolliga femenina. La FIBA va oficialitzar ahir els equips inscrits a les màximes competicions continentals i una de les novetats és que Espanya, que l'any passat només tenia una plaça a l'Eurolliga, ocupada per l'Uni com a campió de Lliga, aquest curs opta a dues (una assegurada per al Perfumerías Avenida, líder quan es va aturar el campionat per culpa del virus, i l'altra en mans de l'equip gironí si supera la fase prèvia).

Gràcies a una puntuació més alta en les darreres tres temporades, l'eliminatòria -programada a doble partit- es decidirà a Fontajau, encara amb la incògnita de si podrà acollir o no públic. El partit d'anada es disputarà el 23 de setembre i la tornada el 30, i abans l'Spar Girona ja haurà disputat la Lliga Catalana, la Supercopa i haurà debutat a la Lliga.

De l'eliminatòria entre l'Uni i el Sepsi, i de la de l'Izmit Belediyespor–Aluinvent Miskolc en sortiran els dos equips que completaran l'Eurolliga. Els perdedors aniran a l'Eurocup. Els 14 conjunts confirmats són: Ekaterinburg, Lyon ASVEL, Fenerbahçe, Sopron, Arka Gdynia, Perfumerías Avenida, Praga, Famila Schio, TTT Riga, Dynamo Kursk, Bourges, Galatasaray, Nadezhda i Landes. El sorteig de la fase de grups es realitzarà a Munich el dia 17 d'agost.

L'Uni comença avui els entrenaments de pretemporada. Ahir les jugadores i tècnics es van sotmetre a revisions mèdiques i proves PCR. Surís començarà a treballar amb les jugadores del primer equip Soler, Laia Palau, Elonu, Araújo, Reisingerova i Oma, a més de les vinculades Bagaria, Daura, Moya, Iho López i Vane González.