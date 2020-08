El Barça informa d'un positiu asimptomàtic per coronavirus

Les proves PCR a les quals es van sotmetre dimarts el grup de nou jugadors del FC Barcelona que avui inicien la pretemporada va determinar l'existència d'un positiu asimptomàtic per Covid-19, segons ha informat el club.

Per aquest motiu, el jugador no ha estat en contacte amb els membres del primer equip que viatjaran demà a Lisboa per jugar divendres els quarts de final de la Lliga de Campions contra el Bayern de Munic.

Els nou jugadors que s'han incorporat als entrenaments són Pedri, Trincao, Rafinha, Aleñá, Oriol Rosell, Miranda, Matheus, Todibo i Wague.

L'entitat blaugrana ha anunciat que l'afectat es troba bé i està aïllat al seu domicili. A més, el Barcelona ha informat "les autoritats esportives i sanitàries competents", així com que "s'han rastrejat totes les persones que han tingut contacte amb el jugador" per fer-los les proves PCR corresponents.

