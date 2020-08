Laia Palau: «El meu compromís és amb el Girona»

Un any difícil

«Preveure alguna cosa és difícil perquè la temporada seguirà marcada pel coronavirus. Si això no existís el que pretenem és competir al màxim en tot i intentar jugar finals, disputar títols i guanyar-los. Estem a l'expectativa del que serà la temporada, amb un equip que manté l'estructura de l'any passat i on han arribat incorporacions de nivell».

Objectiu personal

«Penso any a any. El meu compromís és amb el club. Jo vull acabar les competicions i fer-ho bé i si després estic bé i en tinc ganes estaré a disposició de la Federació. Però el meu compromís és amb el Girona i sabem que serà un any difícil perquè no tenim clar com anirà. A banda del calendari de clubs hi ha un europeu a València i els Jocs. Queden moltes coses pel mig i veurem si podem anar a Tòquio, si es fan els Jocs, perquè tampoc ho tinc clar».

Chelsea Gray

«Amb la Chelsea ens adaptarem sense problema. Em fa il·lusió jugar amb ella perquè és una gran jugadora».