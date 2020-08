L'Uni s'entrena en grup després que tots els testos hagin sortit negatius

La pilota ja roda a Fontajau, de moment, per l'Spar Girona, que ahir va viure la segona jornada de la pretemporada amb el primer entrenament en grup. Els testos PCR a què es va sotmetre la plantilla i el cos tècnic dilluns per prevenir la covid-19 van donar tots negatiu, i d'aquesta manera ja no cal que les sessions pràctiques siguin individuals. Èric Surís va tenir a disposició sis jugadores del primer equip (Júlia Soler, Laia Palau, Adaora Elonu, María Araújo, Julia Reisingerova i Helena Oma), reforçades per les vinculades Núria Bagaria, Mireia Daura, Laia Moya, Iho López i Vane González. Avui està prevista l'arribada a Girona de Frida Eldebrink i Giedre Labuckiene dos dels fitxatges d'aquest estiu, mentre que Paola Ferrari aterrà diumenge a la ciutat, Sonja Vasic ho farà el dia 24 d'agost i Chelsea Gray s'incorporarà al grup un cop finalitzi la WNBA, competició que està disputant amb LA Sparks.

L'Uni té el primer partit oficial programat per al 6 de setembre, al Palau Blaugrana, contra el Cadí, en la final de la Lliga Catalana. Una setmana més tard, Supercopa a Bilbao en un nou format a 4 i amb l'Avenida, el Gernika i el València de rivals. La Lliga s'obre el 20 de setembre, a Fontajau, contra el Movistar Estudiantes. Ahir Surís va admetre que serà un curs atípic, marcat per un coronavirus que ja va obligar a tancar de manera precipitada l'anterior campanya. «La situació ens afecta molt en els protocols que hem de seguir en el dia a dia, i això també afecta als entrenaments, però hem d'intentar seguir la planificació pensada sense cap situació d'alarma. Hem de pensar que tot avança i hem de pensar en les competicions que vindran», va dir el tècnic.

Èric Surís, que espera que Fontajau pugui acollir públic «perquè és fonamental i decanta la balança», va afegir també que la pretemporada començarà «a poc a poc» per evitar riscos després de cinc mesos d'aturada. Per això no es planteja fer cap amistós fins almenys d'aquí a quinze dies. El tècnic de l'Uni, per últim, va dir que ha començat a estudiar el Sepsi romanès, rival a la prèvia per anar a l'Eurolliga, tot i la poca informació que de moment han adquirit.