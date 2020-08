Eldebrink i Labuckiene s'incorporen als entrenaments de l'Spar Girona a Fontajau

Frida Eldebrink i Giedre Labuckiene (foto) s'han incorporat aquesta tarda als entrenaments de pretemporada de l'Spar Girona. S'afageixen d'aquesta manera al bloc que ja treballava a les ordres d'Èric Surís des de dilluns, format per Júlia Soler, Laia Palau, Adaora Elonu, María Araújo, Julia Reisingerova i Helena Oma del primer equip i les vinculades Núria Bagaria, Mireia Daura, Laia Moya, Iho López i Vane González.

Encara falten tres peces per arribar a Girona: Paola Ferrari ho farà diumenge, i Sonja Vasic, el dia 24 d'agost. Per últim quedarà el fitxatge estrella d'aquest estiu, Chelsea Gray, que està disputant la WNBA amb Los Angeles i no podrà ser a Fontajau fins que acabi aquesta competició. La Lliga Femenina arrenca el 20 de setembre contra el Movistar Estudiantes.