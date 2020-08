Les incerteses es multipliquen a Tercera

Els contrastos entre les categories del futbol a Espanya s'han fet més evidents que mai arran del coronavirus. Els equips no professionals van sortir malparats un cop més, després del comunicat que va emetre dilluns passat la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) amb l'inici de la temporada a l'aire fins que no hi hagi «garanties sanitàries i de seguretat». Es necessita un «pla avalat pels poders públics», que ha quedat en mans de les autoritats de cada comunitat autònoma i només fa que multiplicar les incerteses als clubs. A Segona B la resposta majoritària va ser ajornar l'inici de la pretemporada, una tònica que també s'ha estès a Tercera.

La pilota és ara en mans de la Federació Catalana de Futbol (FCF). De moment, la data que sona amb més força per començar la nova campanya és el cap de setmana del 10-11 d'octubre. És la referència, tot i que fins que no sigui oficial ningú pot posar-se a treballar amb les màximes condicions. És per això que el Banyoles, el Peralada, el Figueres i el Girona B es mantenen a l'espera, fent mans i mànigues per definir el seu full de ruta.



banyoles



Un cop es va donar per acabada la temporada 2019-20, el Banyoles va moure's ràpidament per escollir Pitu Batlle com a nou entrenador. La seva estrena, però, s'està allargant més del compte per culpa d'aquesta situació «d'incertesa». «Volíem començar a entrenar avui i ara ens trobem que hem d'esperar per actuar. No ens podem avançar perquè ens han de marcar les normes del joc... És difícil. Seguim marcant el treball individual i tan bon punt ens diguin quan podem començar i de quina manera, ho farem», apunta Batlle. El tècnic crida a la «calma i la paciència», conscient que «cal marcar com actuar si passa alguna cosa que no volem» com ho seria un positiu per coronavirus. «Sembla que la RFEF ha passat la pilota perquè fa molt temps que hem parat i no calia esperar al 10 d'agost per fer aquesta resolució. Crec que es podria haver fet amb més previsió perquè ara hi ha molt poc marge. Sabien que la situació podria ser complicada i es podria haver marcat una estratègia abans. Haurem de conviure amb això», diu.

«Els jugadors ens pregunten molt, però malauradament tenim la mateixa informació que ells. No ens arriba gaire. Seguim adaptant-nos al que hi ha per arribar amb les millors condicions i, quan ens diguin què hem de fer, ens prepararem per fer-ho el millor possible. No volem precipitar-nos», comenta. Batlle encara no ha pogut dirigir cap entrenament del Banyoles i és «un hàndicap, però haurem d'aprendre a adaptar-nos. Hem d'ajustar-nos a la nova situació, que és complicada per tothom. No hem de queixar-nos, sinó adaptar-nos».



peralada



El Peralada també es manté a l'expectativa. L'equip d'Albert Carbó tenia «la intenció d'iniciar els entrenaments abans-d'ahir, però quan va sortir el comunicat es va frenar tot una mica mentre no surtin més notícies». El tècnic explica que la solució immediata que han trobat els xampanyers és «planificar una nova temporada, que podria començar la setmana vinent si ens agafem a la data del 10 d'octubre». Davant tantes incerteses cal tenir «diverses opcions sobre la taula perquè sense data d'inici no hi pot haver res clar i hem d'estar preparats, amb tot en ordre, per tirar endavant una bona pretemporada». En aquest sentit, «lligar amistosos i quadrar el contingut de les setmanes es fa gairebé impossible».

«La situació és preocupant. El club seguirà totes les mesures. Necessitem i tenim ganes de reincorporar-nos a la feina. Són molts mesos d'inactivitat i com més es trigui més difícil serà la tornada al terreny de joc», assegura. Aturats des del passat mes de març, «hi ha jugadors que han hagut de posar-se a treballar perquè un s'ha de buscar la vida. Són massa interrogants i nosaltres som els perjudicats. No deixa de ser una feina amb la qual tothom compta. Això afectarà moltes famílies, però intentem ser positius. Mantenim la plantilla informada perquè volem evitar dir-los d'un dia per l'altre que ens reincorporem».



figueres



Al Figueres també reclamen una resposta immediata. L'entrenador Javi Salamero manifesta que el comunicat de la RFEF «és una manca de respecte perquè titlla els jugadors i cos tècnic de no professionals». «Convidar les Federacions territorials a establir uns protocols se seguretat sanitària, quan han tingut més de cinc mesos, és una altra manca de respecte. Molts clubs depenen de la logística per dissenyar i planificar els entrenaments. Començar a cegues pot ser perjudicial per als futbolistes, que fins i tot poden acabar lesionats. S'està vivint un caos difícil de resoldre», afegeix.

Tenint en compte que la RFEF ha donat un marge de 30 dies per comunicar l'inici oficial de la temporada, els figuerencs consideren que «no podem quedar-nos de braços plegats». Salamero explica que «a partir del dia 17, quan s'acaben les restriccions del PROCICAT a Figueres, farem tests físics en grups reduïts per saber exactament com estem i així el dia 24 poder començar amb plena activitat una pretemporada que anirà en funció de les decisions que es prenguin». Això sí, «sempre garantint la seguretat sanitària i sabent que fins que no hi hagi una vacuna el risc de contagis per coronavirus existeix».



girona b



Tot i ser el filial d'un equip de Segona A, el Girona B també pateix les conseqüències que la resta dels clubs gironins de Tercera. «Tenim la incertesa que té tothom. No tenim una informació clara, però hem de conviure amb els dubtes. Ja vam ajornar l'inici de la pretemporada a l'espera de la reunió de la RFEF i finalment la comencem avui», avança Albert Siria, director esportiu del filial i de l'Acadèmia blanc-i-vermella. Els gironins tenen clar que «hem de controlar allò depèn de nosaltres amb les màximes precaucions. Farem una tornada als entrenaments de manera progressiva fins que no coneguem la decisió».

«Dins l'excepcionalitat, hem d'intentar tenir la màxima normalitat i ser molt flexibles. Hem d'adaptar-nos a situacions constants de canvi i per això es necessita un pla de competició clar», comenta.