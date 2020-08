El PSG elimina l'Atalanta de la manera més cruel

A l'Atalanta li va sobrar el temps de descompte. L'equip italià es va quedar amb la mel als llavis i s'acomiada de la Lliga de Campions de la manera més cruel possible. Tot i guanyar durant bona part del partit gràcies al gol que Pasalic va marcar abans de la mitja hora de joc i d'aguantar el seu avantatge fins al tram final, va veure com el Paris Saint-Germain donava la volta al marcador al temps de descompte. Marquinhos empatava al 91 i Choupo-Moting situava l'1-2 definitiu només tres minuts més tard, desfermant l'eufòria dels jugadors del conjunt francès, classificat per semifinals.