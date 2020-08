Setién convoca tota la plantilla per Lisboa tret d'Umtiti

Quique Setién va convocar tota la plantilla, amb l'excepció del lesionat Samuel Umtiti, per al partit de quarts de final de la Lliga de Campions que el Barça juga demà a Lisboa contra el Bayern de Munic (21.00 hores). A la llista hi ha Ousmane Dembélé, absent per lesió des de fa sis mesos, tot i que encara no té l'alta mèdica. També viatja el danès Martin Braithwaite, que no està inscrit a la competició.

L'equip va entrenar ahir per última vegada a Barcelona abans de posar rumb aquest matí cap a Lisboa. Els blaugrana arribaran al migdia a la capital portuguesa i a dos quarts de sis de la tarda es prepararan a l'estadi Da Luz. El davanter Antoine Griezmann va admetre que els de Setién tenen «moltes ganes» d'afrontar el partit contra el Bayern de Munic i va assegurar que tenen «totes les eines» per guanyar la Champions. En una entrevista a Barça TV , el francès va comentar que aquestes últimes setmanes jugar està sent complicat perquè «la calor físicament cansa» i a més per l'acumulació de partits. «El més difícil és jugar sense la nostra gent, amb l'estadi buit, no comptar amb el seu suport, però veiem els seus missatges per les xarxes socials», va insistir.

Griezmann va dir que el grup és conscient que està a tres partits d'aconseguir el títol: «Ens queda poc, cal estar ben preparats, mentalitzats. Serà difícil, però tant de bo tinguem un bon partit, perquè al damunt tenim molta qualitat».



Todibo, positiu per coronavirus

El central Jean-Clair Todibo va confirmar que és ell qui ha donat positiu per coronavirus, tot i que és asimptomàtic i es troba bé, confinat al seu domicili. En un comunicat, l'entitat blaugrana, que no va revelar la identitat, va informar que el jugador en qüestió no havia estat en contacte amb els membres del primer equip que viatgen.