Així ha quedat l'esquena dels ciclistes després d'una calamarsada impressionant

Una terrible calamarsada ha castigat aquest dijous els corredors més endarrerits que pujaven cap al cim del Col de Porte en la segona etapa del Critérium del Dauphiné que ha guanyat el ciclista eslovè Primoz Roglic. Diversos ciclistes s'han vist obligats a posar peu a terra, ja que el terra estava cobert de boles de gel. D'altres s'han refugiat on han pogut i alguns s'han presentat a l'autobús del seu equip amb marques a l'esquena pels cops de la calamarsa, tal com explica l'edició digital d'EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona



Un d'aquests ciclistes ha sigut el corredor francès Maxime Chevalier. El seu equip, el B&B Hotels-Vital Concept, ha distribuït a través del seu compte oficial una fotografia amb les ferides del seu corredor. Però no ha sigut l'únic afectat per culpa de la calamarsa. Un altre corredor amb marques a l'esquena ha estat Tim Declercq, del conjunt Deceunick.





?? @maxxxchr attaqué par un peloton de grêlons sur la deuxième étape du @dauphine ! ????



?? Respect les gars. #Dauphiné l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/iIcpeA9VLD — B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) August 13, 2020

Así ha quedado la espalda de algunos ciclistas que han sufrido la salvaje granizada hoy en el final de la 2ª etapa #Dauphiné @Tim_Declercq pic.twitter.com/paAWskU3vR — Rueda lenticular (@ruedalenticular) August 13, 2020

Así ha quedado la espalda de algunos ciclistas que han sufrido la salvaje granizada hoy en el final de la 2ª etapa #Dauphiné @Tim_Declercq pic.twitter.com/paAWskU3vR — Rueda lenticular (@ruedalenticular) August 13, 2020

La tempesta s'ha desencadenat quan els corredors que es disputaven la victòria, entre ells Mikel Landa, ja havien traspassat la línia de meta.