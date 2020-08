L'Atlètic perd els quarts contra el Leipzig i s'acomiada de la Champions

L'Atlètic de Madrid va pagar car el paper de favorit a la Lliga de Campions. Els de Diego Pablo Simeone van caure ahir davant del Leipzig (2-1) i es van acomiadar de la seva participació a la Champions, després que el conjunt alemany traiés la seva versió vertical i atrevida i també aguantés la reacció blanc-i-vermella a cada cop, ja definitiu el gol de la victòria al minut 88 de Tyler Adams.

Apuntava al típic dia per patir, sense un dominador clar i amb poques ocasions. A l'Atlètic li va costar una mica més entrar i jugar a camp contrari, sent el Leipzig qui va desplegar millor les seves armes en el primer temps. Els alemanys això sí, per mèrit també de l'equip espanyol, van buscar gairebé sempre un centre lateral fàcil de defensar.

No obstant això, el Leipzig va jugar a gran velocitat, en un o dos tocs, a camp contrari. Dani Olmo va ser el pal de paller d'un equip valent a l'hora d'incorporar gent a l'atac. Quantitat i no qualitat, ja que trobaven a faltar Timo Werner.

El guió d'èpica i victòria soferta semblava escrit per l'Atlètic però, després de molt temps sense arribar, per l'esquena de Trippier va aparèixer el Leipzig, amb una passada enrere que Adams va convertir en gol després d'ensopegar la pilota amb Savic. No es va rendir l'equip espanyol i Morata va fregar amb la seva bota un parell de rematades, però es va acomiadar de la Champions.