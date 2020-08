Més de la meitat dels abonats de l'Spar Girona han renovat el carnet

La bona resposta de l'afició ha acabat donant la raó a l'eslògan que havia triat el club per llançar la seva campanya d'abonats: els seguidors enyoren l'Uni i prova d'això és que encara no a mitjans d'agost, i amb la incertesa de veure com serà realment la temporada, marcada per la crisi sanitària, més de la meitat dels socis (uns 1.200) ja han renovat el seu carnet. El president, Cayetano Pérez, ho agraeix, i recorda que «ens trobem en un moment excepcional i ens hi hem d'adaptar». Per això el club va preparar un protocol per dur públic amb seguretat a Fontajau, aprovat per la Generalitat i l'Ajuntament, que parteix de la idea d'agrupar les localitats en funció dels grups de convivència que van als partits, de 4, 3, 2 o un membre. «L'oportú era garantir que el màxim número de seguidors pogués entrar a Fontajau amb garanties, i encara que potser no tothom ha quedat content, el que hem priortizat és l'interés general per sobre de l'individual», va afegir.

L'Spar Girona va tancar l'accidentat curs passat, marcat per la suspensió de les competicions al març amb la declaració de l'estat d'alarma i l'expansió de la pandèmia, amb més de 2.500 abonats. Aquí, però, s'hi inclouen també aquells que ho eren gràcies a acords comercials o per formar part dels equips base. Per tant, a hores d'ara més de la meitat dels socis convencionals ja han renovat el seu compromís. Cayetano Pérez destaca que «la resposta ha sigut molt bona, tot i trobar-nos encara a l'agost, i que la campanya estigui en els inicis. Aquesta temporada hem fet un equip que il·lusiona, amb jugadores potents que prometen un joc vistós, i segur que encara acabarem engrescant més gent. Hi ha ganes d'anar a Fontajau a gaudir de l'espectacle», va subratllar.

Després de tramitar, d'entrada, els packs d'abonament per als aficionats que adquirien quatre localitats, des del 7 d'agost també es poden adquirir localitats individuals o en grups de 2 o 3 persones. L'abonament individual val 95 euros, mentre que si s'adquireix en packs de 2, 3 o 4 seguidors, el cost és de 80 cada un. També hi ha preu reduït per als jubilats (80) i la categoria infantil (30).

Aquesta temporada Fontajau no podrà reunir més de 2.150 espectadors, segons l'acord signat entre el club, la Secretaria General de l'Esport i l'Ajuntament, amb la idea de garantir distàncies de seguretat a la grada. Per aquest motiu no es vendran entrades i només els socis accediran als partits.