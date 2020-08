Messi com a antídot per batre el favoritisme del Bayern a la Champions

Barça i Bayern de Munic, els dos únics campions de la Champions que es troben entre els vuit classificats per a la fase final, s'enfronten aquesta nit a Lisboa, un partit en què els bavaresos, invictes el 2020, semblen favorits, tot i que els catalans sempre tenen el factor Messi com a antídot.

Ara tots els pronòstics situen el Bayern com a favorit per passar ronda. Ha guanyat 26 dels últims 27 partits, ha recuperat la seva essència amb Hans Flick com a entrenador; Lewandowski, l'olfacte golejador, i els futbolistes del conjunt de Munic, la pinta d'equip guanyador que havia perdut amb Niko Kovac.

Però el Barça té Leo Messi i ja li va bé que per una vegada els focus estiguin en una altra direcció. Serà un partit determinant per al futur de Quique Setién, però sobretot per al prestigi de l'entitat, que pot quedar-se en blanc després de dotze anys (2007-08). L'anterior va ser aquell equip de Frank Rijkaard que el president Joan Laporta va esborrar d'un cop de ploma després d'acusar la plantilla d'«autocomplaença». Per al duel contra els bavaresos, Setién, que recupera Dembélé amb l'alta mètica, podria reforçar el seu centre de camp per equilibrar el múscul dels de Flick i per aquest motiu podria decidir-se per un dibuix amb 4-3-1-2 amb Arturo Vidal per darrere els davanters i el damnificat seria Griezmann.

També hi ha dubtes per saber qui jugarà al mig del camp, ja que el tècnic disposa de sis jugadors disponibles -i això que Arthur està descartat. El més probable és que Frenkie de Jong, després del seu gran partit contra el Nàpols, sigui titular, amb Busquets i Arturo Vidal, absents per sanció davant els italians, mentre que per a la quarta plaça pugnen Sergi Roberto, Rakitic i Riqui Puig.

Al darrere, l'únic dubte rau en el lateral dret (Semedo o Sergi Roberto); mentre que a la davantera Messi i Suárez són fixos i depenent del dibuix, Griezmann es podria quedar fora de l'onze titular perquè sol ser el damnificat.

El Bayern, per la seva banda, ha trobat un onze titular en què acostuma a haver-hi poques modificacions i, quan n'hi ha, sol ser degut a sancions o lesions. Agafant com a referència els esquemes de l'últim mes, el més notable és l'absència de Benjamin Pavard, un habitual al lateral dret. Ja davant el Chelsea va obligar Flick a endarrerir la posició de Joshua Kimmich per ocupar aquesta demarcació, i a recuperar Thiago Alcántara, que segurament formarà doble pivot amb Leon Goretzka. El principal dubte és la presència d'Alphonso Davies, que no s'ha pogut entrenar amb normalitat aquesta setmana per problemes d'abductors. Sembla que podrà jugar, però si no ho pogués fer, el seu lloc l'ocuparia Lucas Hernández.