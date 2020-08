Bartomeu: «Els pròxims dies prendrem decisions»

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, va explicar que "els pròxims dies" executaran decisions que ja tenien pensades "abans del retorn de la Champions i algunes altres", després de la dura derrota davant el Bayern de Munic en els quarts de final.



"És una nit molt dura i ho lamento per tots els socis i pel club que representem. Felicito el Bayern de Munic. Nosaltres no hem estat al nostre nivell ni a l'altura del partit", va dir en declaracions a Movistar+.





Bartomeu: "Tenemos que disculparnos ante nuestros aficionados, el de hoy no ha sido el Barça que queremos. Hay decisiones que ya traíamos pensadas que ejecutaremos". #VolverEsGanar pic.twitter.com/469Wost1N4 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 14, 2020

Respecte a les declaracions de Gerard Piqué, qui va demanar "canvis estructurals" , Bartomeu va admetre que "té raó i per això es prendran decisions".Però no ha volgut aclarir quines són i si una d'elles és la: "avui és un dia per a reflexionar, per estar amb molta pena i no per prendre decisions en calent".