Hamilton, «pole» a Montmeló

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit la 'pole' a la sessió de classificació per al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, de manera que encapçalarà la graella de sortida en la cursa d'aquest diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya.



El líder del campionat comandarà des de l'inici la sisena prova del Mundial, després de signar un temps d'1:15.584 a la tercera ronda de classificació (Q3). Aquest registre li va concedir la seva cinquena 'pole' a Montmeló i la número 92 de la seva carrera.



Valtteri Bottas completarà el ple de Mercedes a la primera fila. El finlandès es va quedar a 0.059 segons del millor gir del seu company.



L'holandès Max Verstappen (Red Bull) sortirà tercer, amb el mexicà Sergio Pérez (Racing Point) al seu costat.



El 'Checo', que reapareix a Barcelona després d'haver-se perdut els dos últims Grans Premis a Silverstone (Regne Unit) pel seu positiu en Covid-19, li va guanyar la partida al seu company d'equip, el canadenc Lance Stroll, que sortirà cinquè.



El tailandès Alexander Albon (Red Bull) ha aconseguit el sisè millor temps.



Per la seva banda, l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) sortirà a la carrera des del setè lloc, per la part neta i apuntant als punts després de marxar de buit en les dues últimes proves disputades a Silverstone.



El britànic Lando Norris (McLaren), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) i el francès Pierre Gasly (AlphaTauri) s'han repartit els llocs vuitè, novè i desè en la Q3.