Instal·len a Fontajau un altre parquet provisional per iniciar la temporada

El pavelló de Fontajau estrenarà la setmana que ve el tercer parquet d'aquest accidentat 2020, el segon provisional que s'hi instal·la, després que el fix que s'havia renovat l'estiu passat quedés destruït el gener passat per la inundació provocada pel temporal Gloria. Els operaris que s'encarreguen de la col·locació de la nova superfície de joc, que l'Ajuntament ha llogat fins que a principis de l'any que ve es pugui instal·lar el parquet definitiu, en propietat, permetrà que tant l'Spar Girona com el Bàsquet Girona puguin utilitzar la pista central de Fontajau per als seus entrenaments de pretemporada. Aquesta setmana ha arrencat l'equip femení, treballant a la pista annexa.

El pavelló va començar la temporada passada lluint un espectacular terra, fruit de la remodelació que havia impulsat l'Ajuntament al parquet que s'hi havia instal·lat el 2005. Però la inundació que va dur més d'un metre i mig d'aigua a la pista central de Fontajau ho va malmetre tot. Per poder seguir les competicions, i després de gairebé un mes amb la instal·lació tancada, i l'Uni i el Girona jugant a Palau, l'Ajuntament va aconseguir que la Generalitat els prestés un parquet en desús que tenien a Tarragona. L'estat d'alarma provocat per la pandèmia va aturar les lligues al març i aquella superfície de joc provisional es va retirar i va tornar a Tarragona. Fontajau ha estat un temps sense terra a la pista central, fins que aquesta setmana s'ha començat a instal·lar el provisional. Mentrestant s'ha obert el concurs per adjudicar la instal·lació del que serà definitiu.