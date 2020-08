El pivot Biram Faye (Guipúscoa) arriba a Girona

El Bàsquet Girona té pràcticament tancada la plantilla que debutarà a LEB Or aquesta temporada. La desena peça que es posarà a les ordres del tècnic Carles Marco és el pivot senegalès Biram Faye (Dakar, 2000), un jugador de 207 cm que ve de jugar 18 partits aquesta passada campanya amb el Gipúscoa, a la Segona Divisió del bàsquet espanyol. A Sant Sebastià va ser company d'un altre fitxatge d'aquest estiu, el pivot Davis Rozitis, en un vestidor que va acabar ascendint a l'ACB.

Faye, que va arribar a les categories inferiors del CB Gran Canària el 2015, va jugar a l'Àvila de la LEB Plata (2018/19) abans de fer el salt a l'equip basc. En declaracions facilitades pel Bàsquet Girona, el darrer reforç destaca que «com a jugador puc actuar com a tirador, també sé córrer i puc ajudar en defensa. He arribat per ajudar l'equip i el que em digui l'entrenador, ho faré». Segons el pivot senegalès, tot i que el Girona serà novell a LEB Or, «és un club que està fent les coses molt bé». Biram Faye és un jugador gros i corpulent, intimidador a la zona, que el curs passat va firmar de mitjana 3,5 punts i 1,4 rebots en 10 minuts en pista.

Faye és la desena cara confirmada del primer projecte del Bàsquet Girona a LEB Or, al qual només li quedaria un escorta. De moment, Carles Marco compta amb Albert Sàbat, Dani Garcia, Àlex Llorca, Pep Busquets, Gerard Sevillano, Ryan Logan, Robert Cosialls, Olaf Schaftenaar, Davis Rozitis, Ryan Logan i el senegalès.