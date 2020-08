Reben amb pancartes i crits de protesta als jugadors i directius del Barça

Una vintena d'aficionats del Barcelona han rebut aquest migdia amb crits i pancartes de protesta als jugadors i els directius a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí, després de la vergonyosa derrota d'ahir contra el Bayern de Munic a Lisboa.



A les pancartes es podia llegir lemes com "directiva i jugadors, la vergonya de 121 anys d'història" i "menys luxe i més orgull".





Image: A message in front of the Ciutat Esportiva: 'Board and players, the shame of 121 years of history'. pic.twitter.com/ipCOgqNvQ4