Dovizioso s'imposa en una accidentada cursa a Àustria

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20) ha aconseguit el triomf en solitari en el Gran Premi d'Àustria de MotoGP en el circuit Red Bull Ring d'Spielberg.



En el podi van finalitzar l'espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR) i l'australià Jack Miller.



Viñales, tot i obtenir la "pole" en els entrenaments d'ahir, ha finalitzat en desena posició.





