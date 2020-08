Hamilton, campió del Gran Premi d'Espanya

El britànic Lewis Hamilton, de l'equip Mercedes, ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Espanya, sisena prova del Mundial de Fórmula 1, per davant de l'holandès Max Verstappen (Red Bull) i del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes).



Després de 66 voltes al circuit de Barcelona-Catalunya, Lewis Hamilton ha finalitzat la cursa en primer lloc, un lloc conegut pel pilot de Stevenage, guanyador també en aquest escenari els anys 2014, 2017, 2018 i 2019.



Gràcies a aquest triomf, el número 88 en el seu total i el quart aquesta temporada, Lewis Hamilton s'ha convertit en el pilot amb més podis de la història de la Fórmula 1. Suma 156 després d'haver desempatat aquest diumenge amb l'alemany Michael Schumacher.



El pilot espanyol Carlos Sains ha finalitzat en la sisena posició.





CLASSIFICATION: END OF RACE



Another win for the imperious @LewisHamilton



Stroll leapfrogs Perez to take P4 after a penalty for Perez#SpanishGP ???? #F1 pic.twitter.com/sKiNuDdovV