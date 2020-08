Maverick fa la «pole» i Albert Arenas surt segon a Àustria

Maverick Viñales i Albert Arenas van dur a dalt de tot el poder gironí en els entrenaments previs al GP d'Àustria d'avui. El primer va fer la pole en MotoGP, mentre que l'altre s'hi va quedar a les portes en Moto3, en veure's superat a l'última volta, per unes mil·lèsimes de segon, per Raúl Fernández. Arenas, líder de la seva categoria, aspira novament a tot avui al Red Bull Ring de Spielberg. Remy Gardner (Kalex) va ser el més ràpid per davant de Jorge Martín (Kalex) a Moto2.

Viñales va aconseguir la pole position poc després que se sabés la decisió d'Andrea Dovizioso de marxar de Ducati al final de la temporada i després de rodar en 1: 23.450 i ser més més ràpid que Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) i Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1). Encara que la gran notícia en aquesta categoria va ser la decisió, unilateral, d'Andrea Dovizioso de no continuar amb el fabricant de Borgo Panigale a partir de la temporada que ve, després d'estar durant vuit anys junts i haver aconseguit tres subcampionats mundials consecutius de 2017 a 2019.

Maverick Viñales va sorprendre a la segona classificació amb el millor temps en el primer intent en pista, secundat per Fabio Quartararo, el que tornava a les Yamaha al primer pla de competitivitat, en tant que Pol Espargaró (KTM RC 16), que havia estat el més ràpid en els lliures, no passava de la setena posició condicionat pel fet de disposar d'una sola moto després de la caiguda que va patir en els quarts lliures.

Viñales va rodar en el primer intent en 1: 23.694 i en el segon va esgarrapar unes mil·lèsimes de segon per posar el millor cronòmetre en 1: 23.643, per davant de Quartararo i Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que va desplaçar de la primera línia Joan Mir (Suzuki GSX RR).

El final va resultar frenètic, amb diversos pilots amb parcials de volta ràpida, si bé al final el millor va ser Maverick Viñales per davant de Jack Miller i Fabio Quartararo; en la segona línia van acabar Dovizioso, Pol Espargaró i Joan Mir, que per uns instants va arribar a estar a la primera línia; ja en la tercera van acabar Franco Morbidelli, Alex Rins (Suzuki GSX RR) i Johan Zarco, amb Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), Miguel Oliveira (KTM RC 16) i Valentino Rossi, en la quarta.

En Moto3, Raúl Fernández (KTM) va aconseguir la seva segona pole consecutiva, per davant del gironí Albert Arenas (KTM) per qüestió de mil·lèsimes.