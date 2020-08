Pochettino i Xavi opten a ser el relleu d'un Setién sentenciat

Minuts després de la històrica derrota contra el Bayern de Munic, el president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va anunciar que en els pròxims dies es prendrien «decisions», algunes de les quals «ja estaven pensades abans de la represa de la Lliga de Campions». Però, segons fonts del club, cap d'aquestes decisions tindrà lloc abans de la reunió de la junta directiva que se celebrarà a principis de setmana, molt probablement demà.

Sobre la taula hi ha diferents assumptes: des de la destitució de Quique Setién, que està sentenciat, i l'elecció del nou entrenador (l'argentí Mauricio Pochettino és el més ben situat mentre Xavi Hernández, el gran desitjat, encara no vulgui fer el pas) a l'anunci de la data de les eleccions, que podrien ser al març.

A més, també caldrà prendre decisions respecte als jugadors que continuaran al club la temporada vinent, que començarà en menys d'un mes, i sobre possibles canvis en la direcció esportiva, en la qual Ramon Planes podria guanyar pes en detriment d'Éric Abidal. Les hores següents a la caiguda de Lisboa van ser frenètiques i una cosa que es donava per descartada, l'avançament d'eleccions al Barcelona, va agafar una força sobtada que no van perdre l'opció d'esperonar noms com Joan Laporta i Víctor Font. L'expresident blaugrana va escriure a Twitter que «les declaracions de Bartomeu» després de la derrota li van semblar «una mostra de covardia i ineptitud» i que «la incompetència d'ell i la seva junta els inhabilita per prendre més decisions que condicionin el futur del Barcelona». Per la seva banda, el precandidat Font directament va demanar la dimissió de Bartomeu i noves eleccions.

El Bayern, com si fos l'Imperi Otomà, va destrossar el que quedava en peu del millor Barcelona de la història en forma d'una derrota de les que s'arrosseguen durant dècades, sense precedents, i marquen un abans i un després.

El que va passar en el terreny de joc no s'explica amb una anàlisi dels 90 minuts, sinó amb els motius que van provocar un empatx de nits nefastes abans de l'estrèpit final patit a Lisboa. Els avisos en forma de resultats es van presentar el dia de Sant Valentí de 2017 amb un 4 a 0 al Parc dels Prínceps que va resoldre la nit més màgica al Camp Nou (6-1) abans que a Torí l'equip tornés a relliscar de forma sonora amb un 3-0 que ja no es va poder aixecar. A aquestes dues contundents derrotes se les va anomenar accidents i gairebé ningú va obrir la boca. Però llavors van arribar les derrotes de Roma i Liverpool i tanta freqüència de caigudes va provocar que el substantiu deixés de ser l'adequat. Lisboa va ser la gota que va fer vessar el got. I ara l'incendi és majúscul.